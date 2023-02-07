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    Хидемаса Морита - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Хидемаса
    Фамилия Морита
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 мая 1995 (27 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Портимоненси 0:1 Спортинг Португалия. Примейра, 23 тур
    27.02.2023 1' - 90' Спортинг 2:0 Эшторил Португалия. Примейра, 22 тур
    23.02.2023 1' - 53' Мидтьюлланд 0:4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    20.02.2023 60' - 90' Шавиш 2:3 Спортинг Португалия. Примейра, 21 тур
    07.02.2023 1' - 90' Риу Аве 0:1 Спортинг Португалия. Примейра, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -53' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:4 Спортинг (Лиссабон)
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