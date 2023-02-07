Хидемаса Морита - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Хидемаса
|Фамилия
|Морита
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Хидемаса
|Фамилия
|Морита
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Портимоненси
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 23 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|2:0
|Эшторил
|Португалия. Примейра, 22 тур
|23.02.2023
|1' - 53'
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|20.02.2023
|60' - 90'
|Шавиш
|2:3
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 21 тур
|07.02.2023
|1' - 90'
|Риу Аве
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -53'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:4
|Спортинг (Лиссабон)