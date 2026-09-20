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Дания. Суперлига
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Орхус
Магнус Кнудсен
Статистика
€ 3 млн
Магнус Кнудсен - статистика
Орхус
15 июня 2001 (25)
#4 | Полузащитник
175 см
Норвегия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
1' - 90'
58'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
1' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
1' - 79'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Германия. Вторая Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
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Норвегия. Элитсериен 2023
Лига конференций 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орхус
8
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
1' - 90'
58'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
1' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
1' - 79'
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
2 : 1
30.08.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
1' - 90'
75'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 1
14.08.2026
Орхус
61' - 90'
76'
Дания. Суперлига, 2 тур
Люнгбю
2 : 2
01.08.2026
Орхус
77' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
1 : 1
25.07.2026
Брондбю
1' - 90'
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