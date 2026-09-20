Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Греция. Суперлига
Команды
АЕК
Филипе Релваш
Статистика
€ 4,50 млн
Филипе Релваш - статистика
АЕК
20 сентября 1999 (27), Эшпинью
#44 | Защитник
192 см
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
1 : 0
08.09.2026
ЛАСК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Кифисиас
1 : 1
30.08.2026
АЕК
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
1
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
3
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
1
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
4
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+