Евгений Андреев - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2019
|1' -67'
|Текстильщик (Иваново)
|0:1
|Енисей (Красноярск)