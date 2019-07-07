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    Евгений Андреев - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Степанович
    Фамилия Андреев
    Команда Луки-Энергия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 1988 (34 года)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2019 1' -67' Текстильщик (Иваново) 0:1 Енисей (Красноярск)
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