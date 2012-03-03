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    Рамзан Уциев - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Рамзан
    Отчество Мухамедович
    Фамилия Уциев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 февраля 1989 (34 года)
    Рост 167
    Вес 59
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2012 1' -90' Ахмат (Грозный) 1:0 Томь (Томск)
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