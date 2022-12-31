Исаак Прайс - статистика
#60 | Полузащитник
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Прайс
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2003 (19 лет)
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Прайс
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|03.01.2023
|58' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:4
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|74'
|31.12.2022
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)