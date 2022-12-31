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    Исаак Прайс - статистика

    #60 | Полузащитник
    Имя Исаак
    Фамилия Прайс
    Команда Эвертон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 сентября 2003 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2023 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    03.01.2023 58' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:4 Брайтон (Брайтон & Хов)
    74'
    31.12.2022 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
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