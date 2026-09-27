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Испания. Сегунда
Команды
Альмерия
Алекс Сола
Статистика
€ 1,50 млн
Алекс Сола - статистика
Альмерия
9 июня 1999 (27), Сан-Себастьян
#20 | Защитник
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
79' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
79' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
76' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
79' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
79' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
76' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
76' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
1' - 46'
Испания. Сегунда, 1 тур
Альмерия
3 : 0
17.08.2026
Эльденсе
Был в запасе
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