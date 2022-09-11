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    Алекс Сола - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Алекс
    Фамилия Сола
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Молодежный
    Родной город Сан-Себастьян
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июня 1999 (23 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 81' - 90' Реал Сосьедад 0:0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 46' - 90' Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 88' - 90' Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    13.02.2023 81' - 90' Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 81' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Кадис (Кадис)
    25.02.2023 46' -90' Валенсия (Валенсия) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    18.02.2023 88' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Сельта (Виго)
    13.02.2023 81' -90' Эспаньол (Барселона) 2:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    09.11.2022 1' -73' Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    06.11.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    09.10.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    82'
    02.10.2022 55' -90' Жирона (Жирона) 3:5 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    18.09.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    11.09.2022 1' -70' Хетафе (Хетафе) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    03.09.2022 83' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    27.08.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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