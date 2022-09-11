Алекс Сола - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Сола
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Себастьян
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1999 (23 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Сола
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сан-Себастьян
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|81' - 90'
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|46' - 90'
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|88' - 90'
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|13.02.2023
|81' - 90'
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|81' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|25.02.2023
|46' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.02.2023
|88' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|13.02.2023
|81' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|09.11.2022
|1' -73'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|09.10.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|82'
|02.10.2022
|55' -90'
|Жирона (Жирона)
|3:5
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|11.09.2022
|1' -70'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|03.09.2022
|83' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)