Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Франки Кент - статистика

Хартс
21 ноября 1995 (30), Лондон
#2 | Защитник
188 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартс
20
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Селтик
3 : 1
16.05.2026
Хартс
47' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Хартс
3 : 0
13.05.2026
Фалкирк
1' - 90'
29'
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Мазервелл
1 : 1
09.05.2026
Хартс
63' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Хартс
2 : 1
04.05.2026
Рейнджерс
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Хиберниан
1 : 2
26.04.2026
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
3 : 1
11.04.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Хартс
1 : 0
21.03.2026
Данди
1' - 90'
45'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Килмарнок
1 : 0
14.03.2026
Хартс
87' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Хартс
1 : 0
28.02.2026
Абердин
84' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Хартс
1 : 0
21.02.2026
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Рейнджерс
4 : 2
15.02.2026
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Хартс
1 : 0
10.02.2026
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Миррен
1 : 0
03.02.2026
Хартс
38' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
31.01.2026
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Хартс
2 : 2
25.01.2026
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хартс
2 : 0
14.01.2026
Сент-Миррен
74' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
0 : 1
11.01.2026
Хартс
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Хартс
1 : 0
03.01.2026
Ливингстон
86' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Хиберниан
3 : 2
27.12.2025
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Хартс
2 : 1
21.12.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Фалкирк
0 : 2
13.12.2025
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Селтик
1 : 2
07.12.2025
Хартс
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
1 : 1
03.12.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
0 : 0
29.11.2025
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
1 : 0
23.11.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 2
30.08.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
3 : 3
23.08.2025
Мазервелл
72' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
2 : 3
10.08.2025
Хартс
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
1' - 70'
19'
Главные новости
Защитник «Реала» пропустит несколько месяцев из-за травмы
09:24
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
2
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Батраков рассказал о повышенном внимании к себе в Турции
08:30
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
3
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
6
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+