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    Yaw Yeboah - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Yaw Yeboah
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коламбус 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -75' Коламбус (Коламбус) 2:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    65'
    26.02.2023 76' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Коламбус (Коламбус)
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