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    Милсон - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Фелициу
    Фамилия Милсон
    Команда Анкарагюджю
    Состав Основной
    Родной город Луанда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 октября 1999 (23 года)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 52' - 90' Анкарагюджю 3:2 Истанбулспор Турция. Суперлига, 28 тур
    19.03.2023 1' - 59' Сивасспор 2:0 Анкарагюджю Турция. Суперлига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2022 1' -62' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    01.07.2022 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    21.06.2022 73' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1
    (5:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
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