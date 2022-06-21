Милсон - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Фелициу
|Фамилия
|Милсон
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Имя
|Фелициу
|Фамилия
|Милсон
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|52' - 90'
|Анкарагюджю
|3:2
|Истанбулспор
|Турция. Суперлига, 28 тур
|19.03.2023
|1' - 59'
|Сивасспор
|2:0
|Анкарагюджю
|Турция. Суперлига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|1' -62'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|01.07.2022
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|21.06.2022
|73' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)