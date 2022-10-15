Леопольд Кверфельд - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Леопольд
|Фамилия
|Кверфельд
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 2003 (19 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Леопольд
|Фамилия
|Кверфельд
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Вольфсберг
|1:2
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Рапид
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Штурм
|1:0
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|18
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|26.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|19.02.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|10.02.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рапид (Вена)
|12.11.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|06.11.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|29.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:3
|Рапид (Вена)
|73'
|26.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|5:1
|Хартберг (Хартберг)
|22.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.10.2022
|1' -88'
|Рид (Рид)
|1:0
|Рапид (Вена)
|88'
|09.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|01.10.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|18.09.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|21'
|10.09.2022
|69' -90'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.09.2022
|90' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|28.08.2022
|1' -68'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Штурм (Грац)
|14.08.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|07.08.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)