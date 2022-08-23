Зак Суонсон - статистика
#69 | Защитник
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Суонсон
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Суонсон
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портсмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -33'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|3:2
|Портсмут (Портсмут)