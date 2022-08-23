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    Зак Суонсон - статистика

    #69 | Защитник
    Имя Зак
    Фамилия Суонсон
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Родной город Кембридж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 2000 (22 года)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портсмут 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -33' Ньюпорт Каунти (Ньюпорт) 3:2 Портсмут (Портсмут)
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