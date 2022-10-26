Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алекс Лоури - статистика

    #51 | Полузащитник
    Имя Алекс
    Фамилия Лоури
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июня 2003 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2022 83' -90' Рейнджерс (Глазго) 1:3 Аякс (Амстердам)
    26.10.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Рейнджерс (Глазго)
    • Читайте нас: 
    11