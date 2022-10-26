Алекс Лоури - статистика
#51 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Лоури
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 2003 (19 лет)
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Лоури
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|83' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:3
|Аякс (Амстердам)
|26.10.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Рейнджерс (Глазго)