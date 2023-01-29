Мартин Сухомель - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Сухомель
|Команда
|Спарта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Сухомель
|Команда
|Спарта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|25.02.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|18.02.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|29.01.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:0
|Зброевка (Брно)