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    Виталий Рушницкий - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Виталий
    Отчество Викторович
    Фамилия Рушницкий
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 января 1990 (33 года)
    Рост 180
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2010 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    22'
    19.03.2010 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
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