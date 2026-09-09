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Атлетико
Пабло Барриос
Статистика
€ 55 млн
Пабло Барриос - статистика
Атлетико
15 июня 2003 (23), Мадрид
#8 | Полузащитник
181 см
Испания
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
2 : 1
09.09.2026
Атлетико
1' - 77'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
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Испания. Примера 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
1' - 90'
26'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 2
23.08.2026
Вильярреал
66' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2 : 0
19.08.2026
Малага
1' - 90'
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