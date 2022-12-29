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    Пабло Барриос - статистика

    #50 | Полузащитник
    Имя Пабло
    Фамилия Барриос
    Команда Атлетико
    Состав Молодежный
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 2003 (19 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 64' - 90' Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    69'
    25.02.2023 1' - 46' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 59' - 90' Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 1' - 46' Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
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