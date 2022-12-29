Пабло Барриос - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Барриос
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Барриос
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|64' - 90'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|69'
|25.02.2023
|1' - 46'
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|19.02.2023
|59' - 90'
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 46'
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|9
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|64' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|69'
|25.02.2023
|1' -46'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|19.02.2023
|59' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|12.02.2023
|1' -46'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|29.01.2023
|1' -65'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|15.01.2023
|46' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.01.2023
|1' -64'
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|29.12.2022
|1' -80'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|76'
|29.10.2022
|72' -90'
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)