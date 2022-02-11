Самсон Тижани - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Самсон
|Фамилия
|Тижани
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Самсон
|Фамилия
|Тижани
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|02.03.2022
|78' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|90'
|11.02.2022
|74' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)