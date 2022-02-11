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    Самсон Тижани - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Самсон
    Фамилия Тижани
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 мая 2002 (20 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Альтах (Альтах)
    02.03.2022 78' -90' ЛАСК (Линц) 0:0 Зальцбург (Зальцбург)
    90'
    11.02.2022 74' -90' Рапид (Вена) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
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