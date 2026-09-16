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РПЛ 2026/2027
Команды
Родина
Дейвер Машадо
Статистика
€ 1,80 млн
Дейвер Машадо - статистика
Родина
2 сентября 1993 (33)
#20 | Защитник
172 см
Колумбия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Родина
1 : 1
16.09.2026
Рубин
1' - 90'
79'
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Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
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Родина
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Родина
1 : 1
16.09.2026
Рубин
1' - 90'
79'
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