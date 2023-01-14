Ибрахим Диаките - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Диаките
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Диаките
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйпен
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -62'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|25.02.2023
|62' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.02.2023
|60' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Мехелен (Мехелен)
|04.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|01.02.2023
|80' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Генк (Генк)
|27.01.2023
|54' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|17.01.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|14.01.2023
|60' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)