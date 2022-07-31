Джордж Белло - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Белло
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абуджа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 2002 (21 год)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Белло
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абуджа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 2002 (21 год)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|6:0
|Арминия (Билефельд)
|31.07.2022
|68' -90'
|Энгерс (Энгерс)
|1:7
|Арминия (Билефельд)