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    Коке Каррильо - статистика

    #37 | Вратарь
    Имя Коке
    Фамилия Каррильо
    Команда Сельта
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 января 2002 (21 год)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Сельта 3:0 Вальядолид Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
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