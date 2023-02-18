Коке Каррильо - статистика
#37 | Вратарь
|Имя
|Коке
|Фамилия
|Каррильо
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 января 2002 (21 год)
|Рост
|188
|Имя
|Коке
|Фамилия
|Каррильо
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 января 2002 (21 год)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур