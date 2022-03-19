Дмитрий Васильев - статистика
#87 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2004 (18 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2004 (18 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|2:2
|Оренбург (Оренбург)
|15.05.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|07.05.2022
|85' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|30.04.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:5
|Оренбург (Оренбург)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Алания (Владикавказ)
|17.04.2022
|80' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:3
|Оренбург (Оренбург)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:3
|Кубань (Краснодар)
|02.04.2022
|74' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|19.03.2022
|60' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)