Мутеб Аль-Муфарриж - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Мутеб
|Фамилия
|Аль-Муфарриж
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Мутеб
|Фамилия
|Аль-Муфарриж
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Хиляль
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2022
|1' -90'
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|0:4
|Аль-Ахли (Каир)
|09.02.2022
|Был в запасе
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|0:1
|Челси (Лондон)
|06.02.2022
|87' -90'
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|6:1
|Аль-Джазира (Абу-Даби)