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    Мутеб Аль-Муфарриж - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Мутеб
    Фамилия Аль-Муфарриж
    Команда Аль-Хиляль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Хиляль 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2022 1' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 0:4 Аль-Ахли (Каир)
    09.02.2022 Был в запасе Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 0:1 Челси (Лондон)
    06.02.2022 87' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 6:1 Аль-Джазира (Абу-Даби)
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