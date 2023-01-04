Демба Сек - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Демба
|Фамилия
|Сек
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Демба
|Фамилия
|Сек
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|86' - 90'
|Торино
|1:0
|Болонья
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|75' - 90'
|Ювентус
|4:2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|20.02.2023
|90' - 90'
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|86' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|28.02.2023
|75' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Торино (Турин)
|20.02.2023
|90' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|89' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|28.01.2023
|1' -46'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|21.01.2023
|1' -81'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Торино (Турин)
|15.01.2023
|81' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Торино (Турин)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.11.2022
|88' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|06.11.2022
|81' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|17.09.2022
|1' -58'
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.09.2022
|1' -69'
|Интер (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|01.09.2022
|1' -75'
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Торино (Турин)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Торино (Турин)
|20.08.2022
|82' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)