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    Албиан Хайдари - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Албиан
    Фамилия Хайдари
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 2003 (19 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сьон 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 90' Лугано 2:2 Базель Швейцария. Суперлига, 22 тур
    90'
    12.02.2023 1' - 90' Лугано 1:1 Люцерн Швейцария. Суперлига, 20 тур
    73'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 3:1 Лугано (Лугано)
    04.08.2022 Был в запасе Лугано (Лугано) 0:2 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
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