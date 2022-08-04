Албиан Хайдари - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Албиан
|Фамилия
|Хайдари
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Албиан
|Фамилия
|Хайдари
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сьон
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|90'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|73'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)