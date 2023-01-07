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    Jahnoah Markelo - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Jahnoah Markelo
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 4:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    26.02.2023 87' -90' Эммен (Эммен) 2:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.02.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    12.02.2023 77' -90' Спарта (Роттердам) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.02.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    01.02.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    28.01.2023 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    25.01.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    15.01.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Утрехт (Утрехт)
    07.01.2023 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.11.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Витесс (Арнем)
    06.11.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    29.10.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    23.10.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 3:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    15.10.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    09.10.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    18.09.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Эммен (Эммен)
    03.09.2022 52' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:4 Фейеноорд (Роттердам)
    27.08.2022 66' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Спарта (Роттердам)
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