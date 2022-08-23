Джей Стэнсфилд - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Джей
|Фамилия
|Стэнсфилд
|Команда
|Эксетер Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джей
|Фамилия
|Стэнсфилд
|Команда
|Эксетер Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Кроули Таун (Кроули)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)