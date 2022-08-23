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    Джей Стэнсфилд - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Джей
    Фамилия Стэнсфилд
    Команда Эксетер Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фулхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Кроули Таун (Кроули) 2:0 Фулхэм (Лондон)
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