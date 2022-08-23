Райан Лоу - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Лоу
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Лоу
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|1:0
(6:5)п
|Эксетер Сити (Эксетер)