Бен Доак - статистика
#84 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Доак
|Команда
|Селтик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 2005 (17 лет)
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Доак
|Команда
|Селтик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 2005 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2022
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|09.11.2022
|74' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
(3:2)п
|Дерби Каунти (Дерби)