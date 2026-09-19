Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Брайтон
Мэтт О'Райли
Статистика
€ 18 млн
Мэтт О'Райли - статистика
Брайтон
21 ноября 2000 (25), Лондон
#33 | Полузащитник
187 см
Дания | Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Брайтон
3 : 0
19.09.2026
Арсенал
86' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ковентри
0 : 5
13.09.2026
Брайтон
85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
1 : 1
05.09.2026
Лидс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Суперкубок Франции 2025
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Лига чемпионов 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брайтон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
1' - 66'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
1
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
8
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+