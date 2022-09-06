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    Мэтт О'Райли - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Мэтт
    Фамилия О'Райли
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 2000 (22 года)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 66' - 90' Сент-Миррен 1:5 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    72'
    18.02.2023 1' - 63' Селтик 4:0 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 5:1 Селтик (Глазго)
    20'
    25.10.2022 1' -90' Селтик (Глазго) 1:1 Шахтер (Донецк)
    11.10.2022 1' -90' Селтик (Глазго) 0:2 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    05.10.2022 1' -74' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Селтик (Глазго)
    59'
    14.09.2022 1' -68' Шахтер (Донецк) 1:1 Селтик (Глазго)
    06.09.2022 1' -72' Селтик (Глазго) 0:3 Реал (Мадрид)
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