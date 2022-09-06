Мэтт О'Райли - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|О'Райли
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|О'Райли
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|66' - 90'
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|72'
|18.02.2023
|1' - 63'
|Селтик
|4:0
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Селтик (Глазго)
|20'
|25.10.2022
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|11.10.2022
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|0:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|05.10.2022
|1' -74'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Селтик (Глазго)
|59'
|14.09.2022
|1' -68'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|06.09.2022
|1' -72'
|Селтик (Глазго)
|0:3
|Реал (Мадрид)