Антон Мамонов - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Мамонов
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Имя
|Антон
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Мамонов
|Команда
|Знамя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2020
|1' -82'
|Знамя (Ногинск)
|0:3
|Ахмат (Грозный)