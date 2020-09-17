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    Антон Мамонов - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Антон
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Мамонов
    Команда Знамя
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 сентября 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Знамя 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2020 1' -82' Знамя (Ногинск) 0:3 Ахмат (Грозный)
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