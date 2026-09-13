Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Интер Майами
Теласко Сеговия
Статистика
€ 6 млн
Теласко Сеговия - статистика
Интер Майами
2 апреля 2003 (23)
#8 | Полузащитник
179 см
Венесуэла
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
1' - 66'
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
1' - 78'
4'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
2 : 2
06.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 70'
45'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Клубный чемпионат мира 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Кубок Америки 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Италия. Серия А 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер Майами
21
3
6
9
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
1' - 66'
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
1' - 78'
4'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
2 : 2
06.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 70'
45'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
7 : 1
30.08.2026
Монреаль
1' - 76'
20'
США. МЛС, 21 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
20.08.2026
Интер Майами
1' - 73'
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
0 : 1
26.07.2026
Интер Майами
1' - 90'
84'
США. МЛС, 17 тур
Интер Майами
3 : 2
23.07.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 67'
45'
США. МЛС, 14 тур
Интер Майами
2 : 0
18.05.2026
Портленд
1' - 90'
32'
57'
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Торонто
2 : 4
09.05.2026
Интер Майами
1' - 78'
США. МЛС, 11 тур
Интер Майами
3 : 4
03.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
25'
4'
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
23.04.2026
Интер Майами
1' - 90'
82'
65'
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
2 : 3
18.04.2026
Интер Майами
1' - 90'
86'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 2
12.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Интер Майами
2 : 2
05.04.2026
Остин
1' - 73'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
22.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Шарлотт
0 : 0
15.03.2026
Интер Майами
72' - 90'
75'
США. МЛС, 3 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
08.03.2026
Интер Майами
1' - 88'
США. МЛС, 2 тур
Орландо Сити
2 : 4
02.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
85'
57'
90'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
22.02.2026
Интер Майами
1' - 90'
80'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
1
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
8
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+