Уго Сике - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Сике
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Сике
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|8
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -70'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Серен (Серен)
|31' 35'
|25.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|19.02.2023
|1' -81'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|78'
|10.02.2023
|1' -73'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|29.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|21.01.2023
|1' -82'
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|24' 64'
|18.01.2023
|1' -46'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)