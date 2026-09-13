Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бельгия. Про-Лига
Команды
Брюгге
Уго Сике
Статистика
€ 4 млн
Уго Сике - статистика
Брюгге
9 июля 2002 (24)
#41 | Защитник
180 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
1' - 41'
41'
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
2 : 3
08.09.2026
Астон Вилла
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Ломмел
0 : 1
04.09.2026
Брюгге
88' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Германия. Бундеслига 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюгге
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
1' - 41'
41'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Ломмел
0 : 1
04.09.2026
Брюгге
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 1
30.08.2026
Брюгге
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
1 : 0
23.08.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
3 : 0
07.08.2026
Кортрейк
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
1
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
7
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+