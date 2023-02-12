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    Эдоардо Пьераньоло - статистика

    #89 | Защитник
    Имя Эдоардо
    Фамилия Пьераньоло
    Команда Сассуоло
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 2003 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 Был в запасе Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
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