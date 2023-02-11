Марко Блеве - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Блеве
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Блеве
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Интер
|2:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лечче
|0:1
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Аталанта
|1:2
|Лечче
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч