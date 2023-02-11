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    Марко Блеве - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Марко
    Фамилия Блеве
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 октября 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Интер 2:0 Лечче Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе Лечче 0:1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Аталанта 1:2 Лечче Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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