Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Филипп Цирайс - статистика

Гройтер Фюрт
14 марта 1993 (33)
#4 | Защитник
189 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гройтер Фюрт
32
0
1
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Гройтер Фюрт
2 : 0
26.05.2026
Рот-Вайсс
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Рот-Вайсс
1 : 0
22.05.2026
Гройтер Фюрт
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гройтер Фюрт
3 : 0
17.05.2026
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Герта
2 : 1
10.05.2026
Гройтер Фюрт
1' - 60'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
03.05.2026
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Бохум
2 : 1
26.04.2026
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
19.04.2026
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
05.04.2026
Падерборн
1' - 87'
67'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Карлсруэ
3 : 1
20.03.2026
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
13.03.2026
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
1 : 2
08.03.2026
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
28.02.2026
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
20.02.2026
Арминия
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Кайзерслаутерн
1 : 0
14.02.2026
Гройтер Фюрт
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
4 : 5
06.02.2026
Магдебург
37' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Хольштайн
1 : 2
31.01.2026
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
24.01.2026
Айнтрахт
1' - 90'
73'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
17.01.2026
Гройтер Фюрт
1' - 90'
40'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
20.12.2025
Гройтер Фюрт
1' - 66'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
12.12.2025
Герта
1' - 90'
65'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
2 : 2
07.12.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
29.11.2025
Бохум
1' - 90'
62'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
4 : 2
22.11.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Падерборн
2 : 1
02.11.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
36'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Эльверсберг
6 : 0
19.10.2025
Гройтер Фюрт
1' - 46'
19'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 2
05.10.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
1 : 0
26.09.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
46'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Арминия
1 : 3
19.09.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
14.09.2025
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Магдебург
4 : 5
31.08.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
69'
87'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
24.08.2025
Хольштайн
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 2
09.08.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
03.08.2025
Динамо Дрезден
1' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
1
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
7
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+