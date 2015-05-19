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    Вахыт Оразсахедов - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Вахыт
    Отчество Сахетмыратович
    Фамилия Оразсахедов
    Состав Основной
    Родной город Ашхабад
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 января 1992 (31 год)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2015 1' -73' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.05.2015 46' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 ЦСКА (мол) (Москва)
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