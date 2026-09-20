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Румыния. Лига I
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Динамо Бухарест
Алаа Беллааруш
Статистика
€ 400 тыс
Алаа Беллааруш - статистика
Динамо Бухарест
1 февраля 2002 (24), Касабланка
#36 | Вратарь
188 см
Марокко
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Динамо Бухарест
4 : 0
20.09.2026
Фарул
1' - 90'
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо Бухарест
2 : 1
05.09.2026
ФКСБ
1' - 90'
84'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брага
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/2 финала
Фрайбург
3 : 1
07.05.2026
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 1/2 финала
Брага
2 : 1
30.04.2026
Фрайбург
Был в запасе
Лига Европы, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
29.01.2026
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Брага
1 : 0
22.01.2026
Ноттингем Форест
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Ницца
0 : 1
11.12.2025
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Рейнджерс
1 : 1
27.11.2025
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Брага
3 : 4
06.11.2025
Генк
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Брага
2 : 0
23.10.2025
Црвена Звезда
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Селтик
0 : 2
02.10.2025
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Брага
1 : 0
24.09.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Брага
5 : 1
28.08.2025
Линкольн
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Линкольн
0 : 4
21.08.2025
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Брага
1 : 0
31.07.2025
Левски
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Левски
0 : 0
24.07.2025
Брага
Был в запасе
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