Мартен Аделин - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Мартен
|Фамилия
|Аделин
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 2003 (19 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Мартен
|Фамилия
|Аделин
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|11.01.2023
|77' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|81'
|30.10.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|02.10.2022
|64' -90'
|Труа (Труа)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:3
|Монако (Монако)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|31.08.2022
|64' -90'
|Анжер (Анжер)
|2:4
|Реймс (Реймс)
|81'
|28.08.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|14.08.2022
|63' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:4
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|07.08.2022
|80' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Реймс (Реймс)