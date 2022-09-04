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    Мартен Аделин - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Мартен
    Фамилия Аделин
    Команда Реймс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 декабря 2003 (19 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 1:1 Реймс (Реймс)
    11.01.2023 77' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    81'
    30.10.2022 Был в запасе Брест (Брест) 0:0 Реймс (Реймс)
    23.10.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    15.10.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    08.10.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 ПСЖ (Париж)
    02.10.2022 64' -90' Труа (Труа) 2:2 Реймс (Реймс)
    18.09.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:3 Монако (Монако)
    11.09.2022 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:0 Реймс (Реймс)
    04.09.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Ланс (Ланс)
    31.08.2022 64' -90' Анжер (Анжер) 2:4 Реймс (Реймс)
    81'
    28.08.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    21.08.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:1 Реймс (Реймс)
    14.08.2022 63' -90' Реймс (Реймс) 2:4 Клермон (Клермон-Ферранд)
    07.08.2022 80' -90' Марсель (Марсель) 4:1 Реймс (Реймс)
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