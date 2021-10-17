Ленни Лакруа - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Ленни
|Фамилия
|Лакруа
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Страсбур
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,25
млн
|Имя
|Ленни
|Фамилия
|Лакруа
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Страсбур
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Метц (Метц)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|08.05.2022
|1' -66'
|Метц (Метц)
|3:2
|Лион (Лион)
|27'
|01.05.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:2
|Метц (Метц)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|6:1
|Метц (Метц)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|16.01.2022
|46' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Метц (Метц)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:2
|Страсбур (Страсбур)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:3
|Ренн (Ренн)