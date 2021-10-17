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    Ленни Лакруа - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Ленни
    Фамилия Лакруа
    Команда Метц
    Состав Основной
    Родной город Страсбур
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,25
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе ПСЖ (Париж) 5:0 Метц (Метц)
    14.05.2022 Был в запасе Метц (Метц) 1:0 Анжер (Анжер)
    08.05.2022 1' -66' Метц (Метц) 3:2 Лион (Лион)
    27'
    01.05.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:2 Метц (Метц)
    20.03.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 6:1 Метц (Метц)
    13.03.2022 Был в запасе Метц (Метц) 0:0 Ланс (Ланс)
    23.01.2022 Был в запасе Метц (Метц) 0:2 Ницца (Ницца)
    16.01.2022 46' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Метц (Метц)
    09.01.2022 Был в запасе Метц (Метц) 0:2 Страсбур (Страсбур)
    17.10.2021 Был в запасе Метц (Метц) 0:3 Ренн (Ренн)
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