Кристиан Вольпато - статистика
#62 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Вольпато
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Вольпато
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 2003 (19 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|5
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|28.02.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|2:1
|Рома (Рим)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|29.01.2023
|89' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Рома (Рим)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.11.2022
|1' -46'
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.11.2022
|1' -73'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|06.11.2022
|53' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Лацио (Рим)
|31.10.2022
|58' -90'
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|88' 90'
|23.10.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:2
|Рома (Рим)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)