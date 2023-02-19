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    Карим Конате - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Карим
    Фамилия Конате
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 марта 2004 (18 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 76' - 90' Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    85'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 76' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    85'
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