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    Луиш Нлаво - статистика

    #62 | Нападающий
    Имя Луиш
    Фамилия Нлаво
    Команда Брага
    Состав Молодежный
    Родной город Малабо
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июля 2001 (21 год)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экваториальная Гвинея 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2022 Был в запасе Сенегал 3:1 Экваториальная Гвинея
    26.01.2022 Был в запасе Мали 0:0
    (5:6)п    		 Экваториальная Гвинея
    20.01.2022 64' -90' Сьерра-Леоне 0:1 Экваториальная Гвинея
    16.01.2022 Был в запасе Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея
    12.01.2022 64' -90' Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар
    67'
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