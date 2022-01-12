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    Сауль Коко - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Сауль
    Фамилия Коко
    Команда Лас-Пальмас
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 февраля 1999 (24 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экваториальная Гвинея 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2022 1' -90' Сенегал 3:1 Экваториальная Гвинея
    26.01.2022 1' -120' Мали 0:0
    (5:6)п    		 Экваториальная Гвинея
    20.01.2022 1' -90' Сьерра-Леоне 0:1 Экваториальная Гвинея
    16.01.2022 1' -90' Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея
    12.01.2022 1' -90' Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар
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