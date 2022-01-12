Сауль Коко - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Сауль
|Фамилия
|Коко
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Сауль
|Фамилия
|Коко
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2022
|1' -90'
|Сенегал
|3:1
|Экваториальная Гвинея
|26.01.2022
|1' -120'
|Мали
|0:0
(5:6)п
|Экваториальная Гвинея
|20.01.2022
|1' -90'
|Сьерра-Леоне
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|16.01.2022
|1' -90'
|Алжир
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|12.01.2022
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Кот-д'Ивуар