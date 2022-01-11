Мустафа Бунду - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Бунду
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Бунду
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьерра-Леоне
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2022
|1' -53'
|Сьерра-Леоне
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|16.01.2022
|1' -75'
|Кот-д'Ивуар
|2:2
|Сьерра-Леоне
|11.01.2022
|1' -90'
|Алжир
|0:0
|Сьерра-Леоне