Ясин Бурхан - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Ясин
|Фамилия
|Бурхан
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|190
|Имя
|Ясин
|Фамилия
|Бурхан
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.12.2021
|71' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:2
|НЕК (Неймеген)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|0:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:3
|Фортуна (Ситтард)
|24.10.2021
|90' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:2
|Хераклес (Альмело)
|02.10.2021
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|26.09.2021
|62' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|5:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|22.09.2021
|90' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|5:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Спарта (Роттердам)
|22.08.2021
|81' -89'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.08.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)