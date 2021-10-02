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    Ясин Бурхан - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Ясин
    Фамилия Бурхан
    Команда Гоу Эхед Иглс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 1998 (24 года)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.12.2021 71' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.12.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:2 НЕК (Неймеген)
    11.12.2021 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 0:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    27.11.2021 Был в запасе Виллем II (Тилбург) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    21.11.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Гронинген (Гронинген)
    07.11.2021 Был в запасе Аякс (Амстердам) 0:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    31.10.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:3 Фортуна (Ситтард)
    24.10.2021 90' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    16.10.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:2 Хераклес (Альмело)
    02.10.2021 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    26.09.2021 62' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 5:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    22.09.2021 90' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    19.09.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 Зволле (Зволле)
    11.09.2021 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 5:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    28.08.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Спарта (Роттердам)
    22.08.2021 81' -89' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.08.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Херенвен (Херенвен)
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