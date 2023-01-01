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    Юссуф М'Чангама - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Юссуф
    Фамилия М'Чангама
    Команда Осер
    Состав Основной
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 августа 1990 (32 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 63' - 90' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    17.02.2023 Был в запасе Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Анжер 1:1 Осер Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 18 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 63' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Осер (Осер)
    26.02.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    17.02.2023 Был в запасе Осер (Осер) 2:1 Лион (Лион)
    12.02.2023 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:1 Осер (Осер)
    05.02.2023 86' -90' Осер (Осер) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.02.2023 1' -46' Монако (Монако) 3:2 Осер (Осер)
    29.01.2023 1' -74' Осер (Осер) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    14.01.2023 1' -77' Ланс (Ланс) 1:0 Осер (Осер)
    11.01.2023 46' -90' Осер (Осер) 0:5 Тулуза (Тулуза)
    01.01.2023 46' -90' Нант (Нант) 1:0 Осер (Осер)
    28.12.2022 60' -90' Осер (Осер) 2:3 Монако (Монако)
    13.11.2022 84' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Осер (Осер)
    09.10.2022 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Осер (Осер)
    02.10.2022 1' -56' Осер (Осер) 1:1 Брест (Брест)
    16.09.2022 86' -90' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    11.09.2022 75' -90' Ренн (Ренн) 5:0 Осер (Осер)
    03.09.2022 78' -90' Осер (Осер) 0:2 Марсель (Марсель)
    31.08.2022 1' -62' Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    27.08.2022 70' -90' Осер (Осер) 1:0 Страсбур (Страсбур)
    21.08.2022 65' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Осер (Осер)
    14.08.2022 73' -90' Осер (Осер) 2:2 Анжер (Анжер)
    07.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
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