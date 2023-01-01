Юссуф М'Чангама - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Юссуф
|Фамилия
|М'Чангама
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1990 (32 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Юссуф
|Фамилия
|М'Чангама
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|63' - 90'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Анжер
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|18
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|63' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Осер (Осер)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|17.02.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Осер (Осер)
|05.02.2023
|86' -90'
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|1' -46'
|Монако (Монако)
|3:2
|Осер (Осер)
|29.01.2023
|1' -74'
|Осер (Осер)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|14.01.2023
|1' -77'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Осер (Осер)
|11.01.2023
|46' -90'
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|01.01.2023
|46' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Осер (Осер)
|28.12.2022
|60' -90'
|Осер (Осер)
|2:3
|Монако (Монако)
|13.11.2022
|84' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Осер (Осер)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Осер (Осер)
|02.10.2022
|1' -56'
|Осер (Осер)
|1:1
|Брест (Брест)
|16.09.2022
|86' -90'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.09.2022
|75' -90'
|Ренн (Ренн)
|5:0
|Осер (Осер)
|03.09.2022
|78' -90'
|Осер (Осер)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|31.08.2022
|1' -62'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|27.08.2022
|70' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Страсбур (Страсбур)
|21.08.2022
|65' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|14.08.2022
|73' -90'
|Осер (Осер)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|07.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)