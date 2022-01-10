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    Кассим М'Дахома - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Кассим
    Фамилия М'Дахома
    Команда Авранш
    Состав Основной
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 января 1997 (26 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коморские Острова 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2022 1' -90' Гана 2:3 Коморские Острова
    14.01.2022 1' -90' Марокко 2:0 Коморские Острова
    10.01.2022 1' -90' Коморские Острова 0:1 Габон
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