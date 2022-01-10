Кассим М'Дахома - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Кассим
|Фамилия
|М'Дахома
|Команда
|Авранш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Кассим
|Фамилия
|М'Дахома
|Команда
|Авранш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коморские Острова
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2022
|1' -90'
|Гана
|2:3
|Коморские Острова
|14.01.2022
|1' -90'
|Марокко
|2:0
|Коморские Острова
|10.01.2022
|1' -90'
|Коморские Острова
|0:1
|Габон