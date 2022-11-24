Лоуренс Ати Зиги - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Лоуренс Ати
|Фамилия
|Зиги
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Лоуренс Ати
|Фамилия
|Зиги
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Санкт-Галлен
|1:1
|Грассхоппер
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|19.02.2023
|1' - 20'
|Санкт-Галлен
|2:2
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|20'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|5:1
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гана
|3
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2022
|1' -90'
|Гана
|0:2
|Уругвай
|28.11.2022
|1' -90'
|Южная Корея
|2:3
|Гана
|24.11.2022
|1' -90'
|Португалия
|3:2
|Гана