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    Лоуренс Ати Зиги - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Лоуренс Ати
    Фамилия Зиги
    Команда Санкт-Галлен
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Санкт-Галлен 1:1 Грассхоппер Швейцария. Суперлига, 23 тур
    19.02.2023 1' - 20' Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Швейцария. Суперлига, 21 тур
    20'
    12.02.2023 1' - 90' Янг Бойз 5:1 Санкт-Галлен Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гана 3 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2022 1' -90' Гана 0:2 Уругвай
    28.11.2022 1' -90' Южная Корея 2:3 Гана
    24.11.2022 1' -90' Португалия 3:2 Гана
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