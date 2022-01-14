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    Габадинхо Мханго - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Габадинхо
    Фамилия Мханго
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 162
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малави 3 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2022 1' -90' Марокко 2:1 Малави
    7' 69'
    18.01.2022 1' -90' Малави 0:0 Сенегал
    14.01.2022 1' -90' Малави 2:1 Зимбабве
    43' 58'
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